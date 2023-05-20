



ISW: Контратаки ВСУ разрушили планы россиян по окружению Бахмута

Планы оккупантов по окружению подразделений ВСУ в Бахмуте были разрушены успешными контратаками Сил обороны Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.



Российские войска сосредоточили большую часть своих резервов в районе Бахмута и замедлили контратаки ВСУ за последние сутки. По состоянию на 19 мая украинские защитники на северной и южной окраинах города продвинулись на 500 метров на одном фланге и на 1000 метров на другом.



Некоторые российские блоггеры утверждали, что ВСУ вроде бы не в состоянии выдерживать длительные локальные контратаки в районе Бахмута. Однако российские силы на флангах, скорее всего, остаются слабыми. В частности, основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин вчера продолжал критиковать российскую 4-ю мотострелковую бригаду за отступление с оборонительных рубежей к юго-западу от поселка Ивановское, которое находится в 6 км к западу от Бахмута.



“Украинские контратаки под Бахмутом, вероятно, устранили угрозу окружения россией украинских войск в Бахмуте и заставили российские войска выделить мизерные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование”, – добавляют аналитики.