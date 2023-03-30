



ISW: Иран может увеличить поставки оружия РФ – на это полагается и Кремль

Российская Федерация очень сильно полагается на Иран в плане военной и технологической поддержки вторжения в Украину.



К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны ISW.



Этот вывод экспертов ISW подтверждает и встреча глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амир Абдоллахяна, которая прошла 29 марта в Москве. Сообщается, что дипломаты обсудили стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве.



Министры также, вероятно, обсудили дальнейшие закупки Россией иранских систем вооружения для использования в Украине и окончательное соглашение о поставке Россией Ирану штурмовиков Су-35. Ранее иранская компания Pouya Air Transport возобновила регулярные рейсы между Тегераном и Москвой, вероятно, для поддержки поставок оружия.



Ранее аналитики ISW отмечали, что часть иранского персонала, вероятно, находится на оккупированной части Украины, напрямую поддерживая российские атаки на украинскую инфраструктуру. Иран таким образом пытается укрепить двусторонние отношения с Россией, в которых они являются более равноправными партнерами, и, вероятно, увеличит поставки оружия России для достижения этой цели.



Ключевые выводы ISW:

Главы МИД Ирана и РФ встретились в Москве чтобы обсудить стратегические и долгосрочные соглашения о сотрудничестве.

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