ISW: Что делал Путин в краю Херсонском? Искал виновных в будущем успехе ВСУ
Визит президента РФ Владимира Путина на территорию временно оккупированных регионов Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ. Такие выводы аналитики Института изучения войны (ISW) изложили в своем отчете.
Так, аналитики обращают, что Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.
Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.
Ключевые выводы ISW:
- Президент РФ Владимир Путин продолжает изображать из себя лидера военного времени в ожидании запланированного украинского контрнаступления.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве, чтобы обсудить вопросы стратегического партнерства и военного сотрудничества.
- 18 апреля Госдума России одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на поощрение внутренней самоцензуры и репрессии в отношении российской общественности.
- Центральный штаб "Бессмертного полка" объявил об отмене ежегодного шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы, вероятно, пытаясь уменьшить публичное обсуждение погибших.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово – Кременная.
- Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и наносили удары по линии Авдеевка-Донецк.
- Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины.
- Российские оккупационные власти продолжают депортировать украинских гражданских лиц в Россию.
- Беларусь может начать экономическую поддержку оккупированной Россией Донецкой области с помощью системы патронажа.
Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, диктатор, в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию, напоследок насладился преступлениями "своих".