



ISW: Что делал Путин в краю Херсонском? Искал виновных в будущем успехе ВСУ

Визит президента РФ Владимира Путина на территорию временно оккупированных регионов Украины, вероятно, был направлен на публичное выявление потенциальных виновных в случае успеха наступления ВСУ. Такие выводы аналитики Института изучения войны (ISW) изложили в своем отчете.



Так, аналитики обращают, что Путин выслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других неназванных военачальников о ситуации на южной части фронта.



Путин также встретился с генерал-полковником Александром Лапиным и другими неназванными высокопоставленными офицерами, чтобы обсудить ситуацию на Луганском направлении. Вероятно, Путин намеренно выделил Теплинского и Макаревича как командиров, отвечающих за юг Украины, а Лапина — как командира, курирующего Луганское направление, чтобы в случае провала обвинить их в успешном контрнаступлении ВСУ.



Ключевые выводы ISW:

Президент РФ Владимир Путин продолжает изображать из себя лидера военного времени в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве, чтобы обсудить вопросы стратегического партнерства и военного сотрудничества.

18 апреля Госдума России одобрила ряд поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на поощрение внутренней самоцензуры и репрессии в отношении российской общественности.

Центральный штаб "Бессмертного полка" объявил об отмене ежегодного шествия "Бессмертного полка" в честь Дня Победы, вероятно, пытаясь уменьшить публичное обсуждение погибших.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово – Кременная.

Оккупанты продолжали наступать в Бахмуте и наносили удары по линии Авдеевка-Донецк.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины.

Российские оккупационные власти продолжают депортировать украинских гражданских лиц в Россию.

Беларусь может начать экономическую поддержку оккупированной Россией Донецкой области с помощью системы патронажа.

Напомним, что еще накануне утром российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.



Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, диктатор, в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию, напоследок насладился преступлениями "своих".