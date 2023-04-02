



ISW: "Большое" российское наступление не достигло целей, поставленных Путиным

"Большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Об этом сообщает Институт изучения войны .



Аналитики напомнили, что 22 декабря начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области. Спустя почти месяц в начале февраля 2023 года россияне начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман.



Министерство обороны Великобритании отметило, что Герасимову не удалось расширить российский контроль над Донбассом, войска РФ достиг незначительных успехов, увеличив количество мобилизованных.



Представитель украинской разведки Андрей Юсов сообщил, что Герасимов не достиг целей захватить Донбасс до 31 марта, установленных Путиным.

В отчете ISW говорится, что российские военные блогеры озабочены тем, что войска РФ должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению.



"Милблогеры разочарованы, что в течение зимы не было решающих боев, и заметили, что РФ не сможет продолжать наступательную операцию, если не сможет обезопасить Бахмут и Авдеевку в ближайшие недели", – информируют аналитики ISW.



"России не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации в РФ и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к нехватке резервов", – добавили в Институте изучения войны.



Ключевые выводы ISW: