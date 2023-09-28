



ISW: Боевики "Вагнера" вернулись под Бахмут, но у них есть проблемы

Украинские и российские источники подтверждают передислокацию "вагнеровцев" в районе Бахмута. То есть, боевики ЧВК "Вагнера" вернулись на фронт в Украину. Однако у наемников есть проблемы в организации слаженной реформе группы вокруг нового руководства. Эти трудности восстановления группы "Вагнер" связаны с заменой командиров после гибели Евгения Пригожина и его приспешников.



Об этом говорят ведущие аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



Согласно сообщениям, боевики ЧВК "Вагнер" возвращаются на фронт в Украину, но уже в составе войск Министерства обороны Российской Федерации, предположительно, с целью компенсации российских потерь во время активных боевых действий в районе Бахмута.



Эта информация подтверждает данные, ранее опубликованные изданием CNN со ссылкой на украинского военнослужащего, который сообщил о возвращении частей ЧВК "Вагнер" в район Бахмута, Донецкая область. Это было первым подтверждением со стороны украинских военных о возвращении членов "Вагнера" на фронт, так как ранее подобные информации появлялись только в пропагандистских российских Телеграм-каналах.



Теперь эту информацию подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш: да, некоторые бывшие члены "Вагнера" заключают контракты с Министерством обороны РФ и возвращаются в Украину из Беларуси.



Отреагировали на информацию о возвращении ЧВК "Вагнер" на фронт и в Офисе Президента Украины, отметив, что террористическая группа "Вагнер" больше не существует. Этот ход считается скорее "медийным" эффектом, с целью на короткий срок отвлечь внимание от важных новостей об освобождении украинскими военными населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также о поражении основных боеспособных российских военных формирований на этом направлении фронта.



