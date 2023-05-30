



ISW: Атакуя Киев ракетами и дронами, РФ снижает свою способность сдержать ВСУ

Новая воздушная кампания РФ, а именно - участившиеся атаки Киева ракетами и дронами, - снизили для страны-агрессора шанс сдержать ожидаемое контрнаступление Сил обороны Украины. К таким выводам пришли эксперты Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



В ночь с 28 на 29 мая, а также днем 29 мая РФ нанесла очередную серию ударов по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства.



В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты запустили с 40 авиационных крылатых ракет Х-101/Х-555 и 38 БПЛА "Shahed-131/136" в ночь с 28 на 29 мая, и 11 ракет "Искандер-М/К" днем 29 мая.



В военном командовании Украины заявили, что ПВО уничтожила всего 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 30 беспилотников "Шахед" и все 11 ракет "Искандер".



Украинские официальные лица сообщили, что военные перехватили все 11 ракет "Искандер", 40 крылатых ракет и БПЛА "Шахед", которые были нацелены на Киев и Киевскую область.



Украинские источники сообщили, что наши защитники также перехватывали ракеты и беспилотники вблизи Львова, Николаева и Одессы, а войска РФ наносили удары по портовой инфраструктуре в городе Одесса и объекту военной инфраструктуры в Хмельницкой области.



ВС РФ выпустили относительно большее количество ракет, чем в недавней серии ударов после крупнейшей с начала полномасштабного вторжения в Украину российской серии ударов дронами "Шахед" 28 мая.



Ранее эксперты ISW отмечали, что в последние месяцы РФ начала новую ограниченную воздушную кампанию, в попытке ослабить украинские контрнаступательные возможности.



"Но то, что Россия отдает приоритет нацеливанию на Киев, вероятно, еще больше ограничивает способность кампании существенно сдерживать потенциальные украинские контрнаступательные действия", - говорится в публикации.



Ключевые выводы

РФ 28 мая перебросила в Беларусь дополнительные ЗРК С-400 (вероятно, как минимум батарею).

Бывший заместитель министра обороны РФ по тылу генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил, что сейчас он работает заместителем командующего "группой Вагнера".

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг обвинение бывшего российского офицера Игоря Гиркина от 27 мая в том, что он мог организовать военный переворот против Кремля, заявив, что "вагнеровцам" не хватает кадров, необходимых для организации переворота.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин опроверг сообщение Wall Street Journal о том, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй призвал европейских чиновников положить конец конфликту в Украине до его эскалации.

Российские власти продолжают насильственно интегрировать епархии УПЦ МП в оккупированной Запорожской области в РПЦ, демонстрируя неразрывную связь РПЦ с РФ.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово - Кременная.

Темп российских наступательных операций в Бахмуте и его окрестностях остается заметно низким.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка - Донецк, уделяя особое внимание Марьинке.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области и расширяют укрепления в Мариуполе.

Российские источники утверждали, что войска РФ отразили ограниченную разведку ВСУ в ходе силовых операций в Запорожской области.

Российское военное командование, похоже, вводит доктринальную организацию в некоторые из своих нерегулярных формирований.

Президент РФ Владимир Путин 29 мая подписал закон, который еще больше усилит режим военного положения на оккупированных территориях Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 29 мая, скорее всего, не госпитализирован.

Напомним,

ночью 30 мая

, а также ночью 29 мая и позже днем в Киеве и части областей Украины была объявлена воздушная тревога, в регионах работало ПВО. Пока это уже стала 17-я по счету атака на столицу с начала мая.



Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что 29 мая стало одним из самых трудных дней для Украины во время войны после того, как Россия нанесла очередной удар по Киеву.



Тогда в Генштабе уточнили, что за сутки по территории Украины было выпущено 40 крылатых ракет Х-101/Х-555. ВСУ удалось сбить 36 из них. Кроме того, ночью Россия запустила 38 ударных БПЛА "Shahed-136/131", 30 из которых удалось уничтожить. Также российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций, силы ПВО уничтожили все цели.