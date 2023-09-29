



ISW: армия РФ снизила темп наступлений, но нарастила активность авиации

Украинские войска продолжили контрнаступление под Бахмутом Донецкой области и на западе Запорожской области, при этом информацию о прорыве украинских войск в районе Работино-Вербовое пока подтвердить или опровергнуть невозможно.



Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что в последние дни российские войска снизили темп своих локальных наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная в Харьковской и Луганской областях.



"Российские и украинские официальные лица все чаще сообщают о меньшем количестве российских наземных атак на Купянском и Лиманском направлениях, указывая на то, что украинские наступательные операции отвлекли российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременая и значительно ослабили российские наступательные усилия на этой линии. ISW ранее подсчитала, что российские наступательные операции на линии Купянск-Святое-Кременная были направлены на то, чтобы удержать украинские силы на этой линии и отвести их от более важных участков фронта", - подчеркивается в отчете.



По информации ISW, российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк, вдоль границы Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области, не добившись подтвержденных успехов.



Вместе с тем, российская авиация становится все более активной на линии Купянск-Сватово-Кременная.



"Российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, очевидно, менее активна на западе Запорожской области, где украинские силы проводят контрнаступательные операции. На прошлой неделе российские войска все активнее наносили авиаудары по объектам на западном (правом) берегу Херсонской области и по тыловым украинским наземным коммуникациям на Купянском направлении… Российские войска за последние три дня увеличили количество авиаударов по Херсону и правобережью Херсонской области в три-четыре раза", - говорится в сводке.