



ISW: Армия РФ плохо готова к контрнаступлению ВСУ – может задействовать ЧФ

Войска Российской Федерации плохо подготовлены к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины. Для отражения контратаки РФ даже может использовать Черноморский флот.



Такие выводы содержатся в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).



Плохую подготовку к широкомасштабному контрнаступлению Украины российских сил аналитики объясняют одержимостью РФ в тактических наступательных операциях.



Российские войска продолжают отдавать предпочтение небольшим фронтовым атакам, чтобы получить тактические успехи на ограниченных участках фронта. Эти мелкомасштабные атаки не требуют особого привлечения возможностей командования. А вот оборонные маневры против широкомасштабного контрнаступления намного сложнее и потребуют привлечения и тщательной отработки командованием и управлением больших подразделений и больших территорий.



ВСУ будет определять время и места, в которых будут идти бои, и, вероятно, будут оказывать давление на гораздо более широкие территории, чем сектора атаки, на которых обычно сосредотачивались российские командиры. Россиянам, вероятно, придется полагаться на все свои части и воюющие подразделения, а не на избранную группу, и, скорее всего, придется координировать оборонные операции всех своих подразделений одновременно Опыт боевых действий, имеющий большинство российских тактических и даже оперативных командиров, вряд ли позволит хорошо подготовиться к вызовам, с которыми они могут столкнуться.



Большинство российских подразделений на важных участках фронта было укомплектовано мобилизованными военнослужащими, не имевшими опыта обороны или ухода от механизированного многобригадного наступления. Они вряд ли будут эмоционально или интеллектуально готовы ответить на такое нападение. Надежная оборона и ретроградный отвод также, вероятно, будут осложнены распространенными и эндемичными проблемами с моральным духом и дисциплиной российских сил. ISW сообщал о многих случаях, когда военнослужащие на разных участках фронта жаловались на условия в их подразделениях, жестокое обращение со стороны командиров, пренебрежительное отношение командования к потерям и дезертирству.



Эти факторы наносят ущерб сплоченности подразделений и, вероятно, еще больше усугубят общую оборонную способность России.



К тому же, считают аналитики ISW, для отражения контрнаступления ВСУ РФ может направить корабли Черноморского флота на юге Украины, особенно с продвижением боев к побережью. Однако маловероятно, что флот окажет существенное влияние на наземные операции.



Отметим, что ранее ВСУ повредили все три фрегата ЧФ типа "Адмирал Григорович": "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", и на сегодняшний день статус "Эссена" и "Григоровича" неясен. По спутниковым снимкам от 10 февраля 2023 года можно предположить, что "Григорович" шел в Севастополь.



Шесть десантных кораблей являются наиболее важным активом с точки зрения возможностей прямого удара, поскольку они несут ракетные комплексы для ударов по суше. У ЧФ также есть корветы, тральщики, противолодочные корабли, ракетные катера и десантные корабли в Черном море.



Однако они вряд ли обеспечат России существенное оборонительное преимущество против контрнаступления ВСУ на юге Украины, поскольку им для нанесения удара, вероятно, придется подойти достаточно близко к береговой линии, что сделает их удобными целями для береговой артиллерии.



Более того, российские корабли в основном ориентированы на противовоздушные, противокорабельные и противолодочные задачи и, как правило, не несут большого количества боеприпасов, подходящих для защиты от механизированных контрнаступательных операций.



Ключевые выводы ISW:

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин утверждал, что приказал боевикам не брать украинских военных в плен, вместо этого убивать их на поле боя.

Генштаб Украины сообщил, что 23 апреля российские войска не вели наступательных операций на линии Купянск – Святово – Кременная. Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко сообщил, что российские войска строят укрепления вокруг Северодонецка и других крупных городов области.

Войска РФ продолжают проводить наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также на линии Авдеевка-Донецк.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 апреля, видно, что украинские силы действуют на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Белорусские войска планируют разместить российское тактическое ядерное оружие на базах, где ранее располагались мобильные пусковые комплексы до вывода ядерного оружия из Беларуси в период с 1993 по 1996 год.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.