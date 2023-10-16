



ISW: армия РФ не добилась успехов под Авдеевкой и понесла большие потери

Российские войска в воскресенье, 15 октября, продолжили наступательные операции, направленные на окружение города Авдеевка Донецкой области, но пока не добились дальнейших успехов на фоне снижения темпов своих операций в этом районе.



Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).



"ISW пока не обнаружила визуального подтверждения предыдущих заявлений о наступлении России в этом районе или геолокационных кадров каких-либо других достижений РФ. Российские источники заявили о значительно меньшем количестве российских наступлений в этом районе 15 октября по сравнению с предыдущими днями", - отмечается в сводке.



Аналитики уточнили, что украинские военные наблюдатели и российские источники заявили, что российские оккупационные войска не достигли желаемого немедленного прорыва, понесли первоначальные высокие потери и у них были более медленные, чем ожидалось, темпы продвижения. При этом, оккупационные войска, скорее всего, продолжат наступательные операции в этом районе в замедленном темпе в ближайшем будущем и останутся угрозой для украинских сил, несмотря на то, что в настоящее время им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку.



"Любое снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временной корректировки тактической ситуации, и российские войска могут активизировать попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни… Российские войска проникли на украинские фланги в районе Авдеевки и представляют значительную угрозу украинским позициям, несмотря на то, что они вряд ли смогут окружить Авдеевку в ближайшем будущем… Российские войска сосредоточили на фронте Авдеевка-Донецк значительную группировку сил… Группировка, вероятно, сможет выдержать наступательные операции, направленные на окружение Авдеевки, если российское командование готово понести относительно высокие потери, даже если их будет недостаточно для немедленного прорыва", - подчеркнули в ISW.



Сообщается, что украинские силы по-прежнему сохраняют присутствие на Авдеевском коксохимическом заводе после противоречивых заявлений российской стороны о российском контроле над заводом.