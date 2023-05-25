



Источник: Беспилотники повредили разведывательный корабль РФ

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря. Об этом пишет украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источника в военных кругах.



25 мая в телеграмм-каналах появилось видео, как украинский беспилотный брандер поражает корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ.



Запись распространил в частности неофициальный канал украинских военных "Оперативный ВСУ".



Источник издания подтвердил подлинность видео и отметил, что российский корабль получил повреждения в результате атаки: "Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют".



Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ.



В Минобороны РФ утверждали, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.