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Испания отправила в Украину четыре танка Leopard
24.07.2023 19:56 Ирина Демьянова

Испания отправила в Украину четыре танка Leopard


В Украину из Испании отправилась очередная партия танков Leopard 2A4 и другое вооружение.

Об этом сообщает  Минобороны Испании.

По данным ведомства, кроме танков в Украину отправились десять бронеавтомобилей ТОА М-113, десять грузовиков ВМС, один бронированный автомобиль, три гражданских санитарных машины и один бронированный санитарный автомобиль СМР, а также одна бронированная гражданская санитарная машина.

"24 июля из порта Сантандер вышло судно с военными и гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину. Ожидается, что все материалы могут быть переданы Вооруженным силам Украины в начале августа", - говорится в сообщении.

 

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