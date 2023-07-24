



Испания отправила в Украину четыре танка Leopard



В Украину из Испании отправилась очередная партия танков Leopard 2A4 и другое вооружение.



Об этом сообщает Минобороны Испании.



По данным ведомства, кроме танков в Украину отправились десять бронеавтомобилей ТОА М-113, десять грузовиков ВМС, один бронированный автомобиль, три гражданских санитарных машины и один бронированный санитарный автомобиль СМР, а также одна бронированная гражданская санитарная машина.



"24 июля из порта Сантандер вышло судно с военными и гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину. Ожидается, что все материалы могут быть переданы Вооруженным силам Украины в начале августа", - говорится в сообщении.



