



Ищут украинские SIMки: РФ проводит обыски у мирных жителей Херсонской области

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины активно проводят обыски и грабят имущество местных жителей. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей", – говорится в сообщении.



Помимо этого, противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченной части Херсонской области.



"В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяется жителям, имеющим SIM-карты украинских операторов", – отметили в Генштабе.