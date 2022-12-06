



Иранские "шайтан-мопеды" замерзают в Украине

Спикер командующего Объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин предполагает, что россияне реже используют иранские дроны, поскольку те чувствительны к морозам.



Yа вопрос, уменьшается ли динамика использования иранских дронов: "Считаю, что она уменьшается, потому что любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые подвержены морозам и погодным условиям...

Мы имеем в настоящее время только тренировки бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которая тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность".