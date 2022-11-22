



Иранские дроны собраны из запчастей компаний США и Европы

Большинство запчастей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и в других странах-союзниках. Об этом свидетельствуют новые разведывательные данные, которые были собраны из сбитых в Украине иранских беспилотников.



Этот факт вызывает беспокойство среди западных чиновников и аналитиков и побуждает правительство США к расследованию, сообщает издание "The Wall Street Journal"



По информации издания, три четверти компонентов иранских беспилотников американского производства. Такие выводы были сделаны специалистами военной разведки Украины после исследования остатков БПЛА, которые были сбиты военными ВСУ. Среди них был даже приземлившийся невредимым Mohajer-6.



Напомним, ранее сотрудникам военной разведки Украины удалось выяснить, откуда происходят комплектующие беспилотника, закупленного россиянами у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Специалисты ГУР МО Украины обнаружили также детали, маркированные на официальном языке Ирана – фарси.



"Все доказательства причастности представителей иностранных стран к поставке оружия и его комплектующих России будут переданы международным организациям для наложения на них экономических санкций", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном Telegram-канале Главного Управления разведки Министерства обороны Украины.





