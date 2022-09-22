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Иранские беспилотники работают парами
22.09.2022 16:38 Алина Груднева

Иранские беспилотники работают парами

В сети показали двигатель одного из иранских дронов Shahed-136, сбитого вчера в Украине. 

 
Фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. 
 
По его словам, двигатель размером с движок мотоцикла "Явы".
 
"Несколько замечаний по работе этих БПЛА от бойцов ПВО. Shahed-136 действуют парами, один ниже, второй выше. Если первого сбивают, на цель заходит второй. В случае, если первый пройдет сквозь щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует", - сказал он.
 
По словам журналиста, беспилотник-камикадзе имеет достаточно большую дальность применения. 
 
"Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах. В декабре 2021 года было представлено первое видео применения беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и их мобильная пусковая установка, маскировка под кузов грузовика", - добавил он.

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