



Иранские беспилотники работают парами

В сети показали двигатель одного из иранских дронов Shahed-136, сбитого вчера в Украине.

Фото опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, двигатель размером с движок мотоцикла "Явы".

"Несколько замечаний по работе этих БПЛА от бойцов ПВО. Shahed-136 действуют парами, один ниже, второй выше. Если первого сбивают, на цель заходит второй. В случае, если первый пройдет сквозь щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует", - сказал он.

По словам журналиста, беспилотник-камикадзе имеет достаточно большую дальность применения.

"Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах. В декабре 2021 года было представлено первое видео применения беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и их мобильная пусковая установка, маскировка под кузов грузовика", - добавил он.