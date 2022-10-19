



Иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма

Иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из оккупированного Крыма, сообщает Центр национального сопротивления при ССО.



В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут. До 20 инструкторов из Ирана также были замечены на территории оккупированной Херсонской области.



По словам нынешних и бывших официальных лиц США, иранцы работают с российской военной базы в Крыму, куда было отправлено много беспилотников с момента их поставки из Ирана.

Инструкторами являются члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), признанного Соединенными Штатами террористической организацией.

"Отправка дронов и инструкторов в Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России и напрямую вовлекла Тегеран в операции, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители", — сказал бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой.