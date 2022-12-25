



Иран угрожает "вернуть Украину в доиндустриальную эпоху"

краина отправится в «доиндустриальную эпоху», если ударит по Ирану. Об этом заявил иранский репортер Реза Аббаси. Так он отреагировал на заявление советника президента Украины Михаила Подоляка.



«Советник Зеленского хочет атаковать иранские заводы по производству БПЛА. Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — написал Аббаси в Twitter.



Ранее Подоляк призвал атаковать Иран. Причиной стала военная помощь, которую якобы оказывает Иран России. При этом Украина не смогла доказать, что Россия использует иранские дроны в ходе конфликта. В США опасаются возможного военного сотрудничества Ирана с Россией.