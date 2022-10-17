



Иран тайно отправляет военных на линию фронта в Украине

Иран тайно отправляет свои войска на линию фронта в Украине, чтобы помочь в обучении российских войск по управлению дронами-камикадзе, о чем сообщает Daily Mail.



Согласно информации, около 50 специалистов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) были отправлены на южный и восточный фронт с сотнями беспилотников Shahed-136.



Сообщается, что войска КСИР были развернуты в Джанкое в Крыму и Херсоне на юге, где, скорее всего, уже были уничтожены.



"По крайней мере, одна из иранских учебных групп недавно была поражена, а за остальными ведется активная охота. Мы уже давно беспокоимся о том, что специалисты КСИР помогают России в их ужасных нападениях на гражданское население, и, конечно, они становятся мишенью", - сообщил порталу Mirror украинский источник.