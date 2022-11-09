



Иран "готов сыграть свою роль" в прекращении войны в Украине

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани призывает к диалогу, чтобы положить конец войне в Украине, во время встречи со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Иран поддерживает любую инициативу, ведущую к прекращению огня и миру между Россией и Украиной на основе диалога", - заявил Шамхани.



Представитель Ирана отметил, что Исламская Республика "готова сыграть свою роль в прекращении войны".



Совет безопасности России сообщает, что двое официальных лиц "подробно обсудили двустороннее сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности, в том числе общественной безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом".



"Кроме того, обсуждались меры по противодействию вмешательству западных спецслужб во внутренние дела двух стран", - говорится в заявлении российской стороны.