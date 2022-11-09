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Иран "готов сыграть свою роль" в прекращении войны в Украине
09.11.2022 16:54 Ольга Белозерова

Иран "готов сыграть свою роль" в прекращении войны в Украине

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ирана Али Шамхани призывает к диалогу, чтобы положить конец войне в Украине, во время встречи со своим российским коллегой Николаем Патрушевым.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Иран поддерживает любую инициативу, ведущую к прекращению огня и миру между Россией и Украиной на основе диалога", - заявил Шамхани.

Представитель Ирана отметил, что Исламская Республика "готова сыграть свою роль в прекращении войны". 

Совет безопасности России сообщает, что двое официальных лиц "подробно обсудили двустороннее сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности, в том числе общественной безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом". 

"Кроме того, обсуждались меры по противодействию вмешательству западных спецслужб во внутренние дела двух стран", - говорится в заявлении российской стороны. 

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