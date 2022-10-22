



Институт изучения войны: РФ попытается взорвать Каховскую ГЭС

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские войска попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть отступление и создать буферную зону в Херсонской области.



Согласно мнению аналитиков, взрыв дамбы позволит российским войскам прикрыть свой отход и лишит украинские силы возможности преследовать их вглубь Херсонской области.



Вероятнее всего, в подрыве дамбы обвинят Украину, однако, аналитики отмечают, что Киев не имеет материальной заинтересованности в ее подрыве, который может затопить 80 украинских городов и вынудить к перемещению сотни тысяч людей, а также нанести ущерб и без того проблемному электроснабжению в Украине.

