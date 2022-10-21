



ИИ рисует истории оккупированных РФ городов

До чего дошел прогресс! Сегодня искусственный интеллект (ИИ) превращает истории жителей оккупированного Россией украинского города в иллюстрации.



Свои иллюстрации ИИ делает, основываясь на рассказах свидетелей российской оккупации в Ирпене. Сначала над изображениями работает художник, а ИИ их оживляет.



Реальную историю жителя Ирпеня передал на условиях анонимности один из украинских журналистов. Когда в первые дни вторжения в Украину по пригородам Киева шли российские танки, местный житель Сергей Сотниченко не мог выйти из дома. Когда город начали бомбить, он вместе со своей пожилой матерью вынужден был прятаться в подвале, сообщает Semafor.



Эти истории – часть проекта Witness о нападении России на Украину, которые иллюстрирует ИИ. Как рассказали создатели проекта, они берут подтвержденные свидетельства событий и работают с художником, чтобы проиллюстрировать и оживить слова с помощью инструментов искусственного интеллекта.



Что получается в результате работы человека и искусственного интеллекта, смотрите на видео:

