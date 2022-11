Игра с огнем: в МАГАТЭ сообщили об обстреле ЗАЭС

В МАГАТЭ сообщили, что мощные взрывы сотрясли район Запорожской атомной электростанции вчера вечером и сегодня утром.



Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что в течение короткого промежутка времени было слышно более десятка взрывов. На площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из повреждений пока не критично для ядерной безопасности.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить обстрелы.



"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!", - сказал он.



Также Гросси призвал Украину и РФ согласовать и как можно скорее ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.





