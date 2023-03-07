



РФ начала применять новые типы очень опасных бомб

Российская Федерация начала применять в Украине новые типы управляемых бомб. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, подчеркнув, что "эти боеприпасы довольно опасны".



"Как известно, ракет у врага осталось не так уж и много, а вот если они наладят производство таких управляемых бомб или других боеприпасов, это будет опасно. Мы видим на примере Мариуполя, что может произойти, если большое количество бомб внушительного тоннажа будет падать на территорию Украины", – заметил Игнат.



Бороться с этой угрозой можно и достаточно эффективно, но при условии, что Украине будут переданы современные средства противовоздушной обороны, а также самолеты класса F-16, которые предотвратят появление российских самолетов вблизи воздушного пространства Украины.



"Имея подобное вооружение, мы сможем эффективно отгонять воздушные силы врага от наших воздушных границ, не оставляя шансов в украинском небе", – заявил Юрий Игнат, подчеркнув в который раз невероятную актуальность вопроса поставки Украине современных боевых самолетов.



По словам спикера Командования ВС ВСУ, сейчас два украинских пилота с помощью стимуляторов анализируют, сколько потребуется времени украинским летчикам, чтобы научиться управлять западными самолетами. Ведь философия оснащения и пилотирования на тех самолетах значительно отличается от общепринятых в СССР правил и норм.



Юрий Игнат рассказал, что в настоящее время враг использует тактику применения своих воздушных сил в соответствии с потребностями сухопутного вторжения в Украину. Это хорошо видно из попыток российских генералов любой ценой захватить Бахмут. Так, по словам полковника, враг может нанести до сорока авиационных ударов на этом участке, хотя и сам при этом становится целью для наших воинов.



"Недавно близ Бахмута наши воины сбили российский самолет СУ-34. Это сейчас достаточно редкая цель для нас, но то, что враг бросает в бой даже такие самолеты, это означает его заинтересованность в этом регионе", – цитирует Юрия Игната АрмияInform.



При этом он подчеркнул, что украинская авиация дает достойный отпор врагу независимо от погодных условий и сложности задач.