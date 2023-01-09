



"Идут по трупам своих солдат": силы РФ начали мощный штурм Соледара

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выступила с заявлением по поводу ситуации вокруг Соледара, за который продолжаются бои.



По словам Маляр, после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские войска перегруппировались, восполнили потери и начали мощный штурм.



"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм", - написала замминистра в Telegram.



Анна Маляр подчеркнула, что силы РФ используют большое количество штурмовых групп, "сформированных из лучших резервов вагнеровцев".



"Наступают буквально по трупам своих солдат, массированно применяют артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - написала Маляр.



