Новости » События в Украине
"Идут по трупам своих солдат": силы РФ начали мощный штурм Соледара
09.01.2023 18:00 Ольга Белозерова

"Идут по трупам своих солдат": силы РФ начали мощный штурм Соледара

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выступила с заявлением по поводу ситуации вокруг Соледара, за который продолжаются бои.

По словам Маляр, после неудачной попытки захватить Соледар и отступления российские войска перегруппировались, восполнили потери и начали мощный штурм.

"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм", - написала замминистра в Telegram.

Анна Маляр подчеркнула, что силы РФ используют большое количество штурмовых групп, "сформированных из лучших резервов вагнеровцев". 

"Наступают буквально по трупам своих солдат, массированно применяют артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - написала Маляр.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы