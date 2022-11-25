



ICMP: На войне в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек

Во время войны в Украине пропали без вести более 15 тыс. человек. Об этом заявил директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей, передает Reuters.



По словам Холлидея, цифра 15 тысяч является консервативной, если учесть, что в одном только Мариуполе, по оценкам украинских властей, погибли или пропали без вести 25 тысяч человек.



Он считает, что процесс расследования дел пропавших без вести в Украине будет длиться годами, даже после прекращения боевых действий.



Холлидей заявил, что пока неизвестно, сколько людей были насильно перемещены, содержатся под стражей в России, разлучены со своими семьями, или умерли и похоронены в импровизированных могилах.



"Сейчас главное – принять все необходимые меры, чтобы обеспечить идентификацию как можно большего количества лиц. Подавляющее большинство пропавших без вести и погибших являются жертвами военных преступлений, поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил он.



Международная комиссия по вопросам пропавших без вести создана после балканских войн 1990-х годов, организация базируется в Гааге. В июле ICMP открыла офис в Киеве, чтобы помочь Украине документировать и разыскивать пропавших без вести.