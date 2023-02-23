



Ходаковский: вагнеровцы стали получать боеприпасы как все

ЧВК “Вагнер” получают такое же количество боеприпасов, как и другие российские военные подразделения. Об этом в своем Телеграмм-канале написал Александр Ходаковский, донецкий колаборант, экс-командир батальона “Восток“.



“Проблема не в том, что ЧВК перестали получать боеприпасы, а в том, что они стали их получать, как все. Признаться, мы по-хорошему завидовали "вагнерам", когда у них была своя фронтовая авиация, суточная норма в два Искандера и один Калибр, когда им подписывали заявки на две с половиной тысячи птуров на учебную (!) практику, когда тащили к ним со всей страны зеков... Завидовали, но понимали, что не всякому дай такое снабжение - и он даст такой, как они, результат. Результат сослагается не только из количества... “, - отмечает Ходаковский.



По его словам, российским военным недостаточно таких норм боеприпасов, чтобы осуществлять эффективные наступательные действия.



“Сейчас парни по снабжению стали, как все, и больше всего удручает не то, что конкретно их опустили до общих норм, а то, что эти общие нормы не позволяют давать нужный результат. Под тем же Угледаром перед наступлением армия сокращала до минимума суточный расход, чтобы накопить запас хотя бы на первый день наступления. Этого очевидно не хватало для подавления сопротивления противника, и последствия не заставляли себя ждать”, - пишет Ходаковский.



