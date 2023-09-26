



HIMARS ударила по штабу россиян под Херсоном: погибли 8 офицеров, 7 ранены

По наводке Службы безопасности Украины ракета HIMARS отработала цель по штабу оккупантов под Херсоном, в результате погибли восемь российских офицеров, еще семь ранены.



"Появилось эксклюзивное видео недавней "бавовны" во временном пункте управления россиян под Херсоном. Благодаря наводке СБУ ракета HIMARS "приняла участие" в ежедневном совещании российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: восемь офицеров имеют статус "200", семь - "300", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.



