



HIMARS для Украины оборудуют системами IFADTS: как они помогут

Появилась информация, что в новые 18 HIMARS, которые США должны поставить Украине, будет интегрирована система IFADTS. Она должна улучшить коммуникацию между разведывательными беспилотниками и установками HIMARS.



Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он отметил, что IFADTS нам нужны, чтобы HIMARS успевали поражать больше целей за короткий промежуток времени.



По его словам, мало кому было известно, что армия США передала Украине HIMARS с несколько урезанным программным обеспечением.



“К примеру, там нет системы натовской связи Link 16. И более того там нет программного обеспечения отстрела ракет ATACMS”, – подчеркнул он.



Военный эксперт объяснил, что установка имеет софт, как навести ракету GMLRS и отстрелять по заранее заданным координатам.



“До этого установки имели определенные программные ограничения, которые сужали функционал. Но теперь на этих 18 пусковых машинах таких ограничений не будет. И это достаточно ценно", – сказал эксперт.

