



Херсон: Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Российский военачальник Сергей Суровикин выступил с докладом перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу.



В ходе доклада Суровикин заявил: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу".



Суровикин отметил, что "решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск".



Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением Суровикина и отдал приказ об отводе российских войск, сообщают РИА Новости.



"Приступайте к отводу войск", - заявил Шойгу.



Суровикин подтвердил, что российские войска начнут проведение маневров в ближайшее время.



Отвод войск с правого берега Днепра означает, что силы РФ должны покинуть Херсон.