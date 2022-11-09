Херсон: Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Российский военачальник Сергей Суровикин выступил с докладом перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
В ходе доклада Суровикин заявил: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу".
Суровикин отметил, что "решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением Суровикина и отдал приказ об отводе российских войск, сообщают РИА Новости.
"Приступайте к отводу войск", - заявил Шойгу.
Суровикин подтвердил, что российские войска начнут проведение маневров в ближайшее время.
Отвод войск с правого берега Днепра означает, что силы РФ должны покинуть Херсон.