Херсон: Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
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Херсон: Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
09.11.2022 17:15 Ольга Белозерова

Херсон: Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр

Российский военачальник Сергей Суровикин выступил с докладом перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В ходе доклада Суровикин заявил: "Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу". 

Суровикин отметил, что "решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением Суровикина и отдал приказ об отводе российских войск, сообщают РИА Новости.

"Приступайте к отводу войск", - заявил Шойгу. 

Суровикин подтвердил, что российские войска начнут проведение маневров в ближайшее время.

Отвод войск с правого берега Днепра означает, что силы РФ должны покинуть Херсон.

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