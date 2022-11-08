



"Херсон эвакуируют, чтобы ударить на Николаев"



Назанченная оккупационными властями "замглавы Херсонской ВГА" Екатерина Губарева утверждает, что под разговоры о сдаче Херсона русская армия уже в ближайшее время может взять Николаев.



"Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров. Противоборствующие силы находятся где-то посередине. Почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша Армия видит условного Кима в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу. Ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями", — написала Губарева в своем телегам-канале.