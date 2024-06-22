



Харьков: разрушенный россиянами жилой дом: видео

Кадры последствий ударов российских оккупантов по Харькову.



Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. Также он сообщает о том, что в результате атаки оккупантов трое человек погибли, и 23 ранены. Удар пришелся по жилому дому.



Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову



"Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть", - написал президент в Telegram-канале.