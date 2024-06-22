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Харьков: разрушенный россиянами жилой дом: видео
22.06.2024 16:58 MIGnews.com

Харьков: разрушенный россиянами жилой дом: видео

Кадры последствий ударов российских оккупантов по Харькову.

Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. Также он сообщает о том, что в результате атаки оккупантов трое человек погибли, и 23 ранены. Удар пришелся по жилому дому.

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"Этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен. Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть", - написал президент в Telegram-канале.

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