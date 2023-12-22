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Гутерриш оценил возможность возобновления “зерновой сделки”
22.12.2023 21:04 Алина Груднева

Гутерриш оценил возможность возобновления “зерновой сделки”

Генсек ООН Антониу Гутерриш без оптимизма относится к возможности возобновления действия украинской “зерновой сделки”.

Такой прогноз он озвучил в пятницу, 22 декабря, на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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“Мы находимся в контакте с обеими сторонами и пытаемся найти новые формы. При этом я не думаю, что возобновление "зерновой сделки" имеет смысл”, - подчеркнул он.

По словам Гутерриша, несмотря на это, было бы неплохо, чтобы были условия для свободы судоходства в Черном море.

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