



Гутерриш оценил возможность возобновления “зерновой сделки”

Генсек ООН Антониу Гутерриш без оптимизма относится к возможности возобновления действия украинской “зерновой сделки”.



Такой прогноз он озвучил в пятницу, 22 декабря, на пресс-конференции в Нью-Йорке.



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“Мы находимся в контакте с обеими сторонами и пытаемся найти новые формы. При этом я не думаю, что возобновление "зерновой сделки" имеет смысл”, - подчеркнул он.



По словам Гутерриша, несмотря на это, было бы неплохо, чтобы были условия для свободы судоходства в Черном море.