



ГУР заявляет: на борту ИЛ-76 должны быть российские VIP-персоны

Украинская разведка выяснила, что на борту Ил-76 должны были быть российские военно-политические VIP-персоны, но в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.



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Также он рассказал, что в морг в Белгороде накануне доставили только 5 тел погибших. А российским спасателям не позволили сделать осмотр места падения самолета Ил-76.

