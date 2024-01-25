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ГУР заявляет: на борту ИЛ-76 должны быть российские VIP-персоны
25.01.2024 19:49 MIGnews.com

ГУР заявляет: на борту ИЛ-76 должны быть российские VIP-персоны

Украинская разведка выяснила, что на борту Ил-76 должны были быть российские военно-политические VIP-персоны, но в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт - сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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Также он рассказал, что в морг в Белгороде накануне доставили только 5 тел погибших. А российским спасателям не позволили сделать осмотр места падения самолета Ил-76.
 

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