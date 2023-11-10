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ГУР: в Крыму в бухте Узкая надводными дронами уничтожены два десантных катера РФ
10.11.2023 20:40 Дара Киевская

ГУР: в Крыму в бухте Узкая надводными дронами уничтожены два десантных катера РФ

В районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма в результате атаки надводными дронами были уничтожены два десантных катера оккупантов.

Об этом сообщило Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.

"Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ РФ – уничтожены", - отмечается в сообщении.

Украинская разведка уточнила, что согласно новым разведданным, поражены "два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "акула", второй более новый - проекта 11770 "серна".

"В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "акула" - сразу, "серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", - подчеркивается в сообщении.

 

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