



ГУР: в Крыму в бухте Узкая надводными дронами уничтожены два десантных катера РФ

В районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма в результате атаки надводными дронами были уничтожены два десантных катера оккупантов.



Об этом сообщило Главное управление разведки при Министерстве обороны Украины.



"Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ РФ – уничтожены", - отмечается в сообщении.



Украинская разведка уточнила, что согласно новым разведданным, поражены "два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "акула", второй более новый - проекта 11770 "серна".



"В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "акула" - сразу, "серна" - еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", - подчеркивается в сообщении.



