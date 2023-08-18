



ГУР: спецслужбы РФ готовят фейковые выборы на захваченных территориях Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) заявило, что российский оккупационный режим планирует имитацию проведения фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины в сентябре 2023 года.



"Цель - попытка легитимизировать оккупацию и военные преступления, совершенные российской армией. Все причастные к незаконному проведению выборов будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины и нормам международного права, как это и происходило ранее с предателями и коллаборантами", - отметили в разведке.



В ГУР призывают граждан Украины на временно оккупированных территориях продолжать предоставлять информацию о псевдовыборах, в частности, отправлять информацию о:

коллаборантах из местных жителей и их кураторов из РФ (личная информация, адреса, номера авто, телефонные номера и т.д.);

так называемых депутатов и представителей оккупационных администраций;

свидетельства фальсификаций и нелегитимности проведения фейковых выборов.

Кроме того, в разведке поблагодарили патриотов "за качественное сотрудничество", отметив, что данная информация будет способствовать приближению поражения оккупантов.



В ГУР также подчеркнули, что сотрудничество поможет выявлению:

пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

мест размещения, хранения и ремонта военной техники;

мест размещения средств РЭР и РЭБ (характерный признак: антенны и локаторы);

штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

мест хранения и дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Присылайте нам другую полезную информацию, которая помогает освободить Украину от оккупантов. Официальный бот: https://t.me/povertaemosvoe_bot", - сообщили в разведке.