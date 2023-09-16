



ГУР: РФ потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов в Гостомеле

Россия потеряла 200 элитных специалистов по захвату аэродромов в ходе ожесточенных боев в Гостомеле, что в Киевской области.



Об этом рассказал командир подразделения спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который принимал непосредственное участие в битве.



"По плану Москвы, аэропорт под Киевом должен послужить ключевым хабом для быстрого перебрасывания транспортной авиацией техники и живой силы для последующей оккупации столицы Украины", - подчеркнули в ГУР.



По мнению Героя Украины, россияне хотели повторить сценарий захвата аэродрома во время "приштинского броска" в Косово в 1999 году или во время событий в Казахстане в начале января 2022 года.



"Они были настолько самоуверенны, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", ― добавил разведчик.



В ГУР отмечают, что целью разведки было уничтожить как можно больше живой силы РФ и не допустить захвата аэродрома. В ходе ожесточенных боев россияне понесли большие потери.



"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", ― добавил разведчик.



