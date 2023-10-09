



ГУР: РФ передала ХАМАС оружие из Украины – готовит мега провокацию

РФ готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Для этого Россия передала террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине оружие.



Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



Украинская разведка располагает информацией, что российское ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ) уже передало боевикам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.



Следующим шагом, по плану россиян, должны стать фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.



В ГУР обратили внимание, что для пущей убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, которые недавно сбежал в Москву.



Украинская разведка подчеркивает: очередная провокация врага направлена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашей стране со стороны западных союзников.

