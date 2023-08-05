



ГУР про подрыв нефтяного танкера SIG: флот РФ больше не кажется неуязвимым

Российский флот после ударов по десантному кораблю "Оленегорский горняк" и нефтяному танкеру SIG больше не кажется таким уж неуязвимым.



По данным "РБК-Украина", такое заявление в эфире телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



"Продолжаются мероприятия, которые являются прямыми последствиями вторжения и оккупации Украины. То, что они думали будет работать им на пользу, а именно их флот, в современных условиях не кажется уже таким неуязвимым для других меньших, но более современных средств", - сказал он.



По словам Юсова, по этой причине россияне больше не могут чувствовать себя в безопасности.



Представитель ГУР Минобороны Украины также считает, что России будет крайне тяжело восстановить поврежденный "Оленегорский горняк", поскольку сама по себе конструкция была создана не на территории современной РФ.



"Повреждения там являются очень значительными. И, конечно, в ближайшее время этого "Оленегорского горняка" мы не увидим", - отметил он.