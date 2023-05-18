



ГУР о взрыве железной дороги в Крыму: пути устали, но покоя им пока не будет

Утром 18 мая на железной дороге в Симферопольском районе Крыма прогремел взрыв, в результате чего с путей сошли пять вагонов с зерном, а движение поездов было приостановлено. На этот инцидент отреагировали в Главном управлении Министерства обороны Украины.



"По тем путям перевозят, в частности, оружие, боеприпасы, бронетехнику и другие средства, которые используются для захватнической войны против Украины. Для того, чтобы убивать гражданских украинцев и украинских защитников. Вполне естественно, что эти пути не выдержали, устали и теперь на некоторое время не функционируют", – заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.



При этом представитель ГУР заметил, что нормально и безопасно инфраструктура Крыма заработает тогда, когда полуостров вернется в Украину, а пока там российские террористы – "покоя не будет".



Юсов заметил, что «оккупантам в Крыму больше всего мешает местное население, которые после полномасштабного вторжения надеются на развязку, что Украина вернет Крым, а Россия – проиграет".



Поэтому, по его словам, сейчас в Крыму россияне усиливают фильтрационные мероприятия, а это означает, что оккупанты не доверяют местному населению.



Готовятся россияне, по данным представителя разведки, и к деоккупации Крыма украинскими защитниками. Так, по данным ГУР, гауляйтеры и оккупационное руководство полуострова начинают продавать свою недвижимость и вывозить семьи из Крыма, несмотря на заявления пропагандистов, что все "идет по плану".



Россияне, по его словам, используют Крым как логистический хаб и транспортный узел для переброски живой силы и техники на оккупированные территории украинского юга. Сам контингент россиян в Крыму остается неизменным.

