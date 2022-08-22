



Губернатор Севастополя сообщил об атаке против аэродрома Бельбек



Системы противовоздушной обороны сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе, сообщил в воскресенье губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.



"Системы ПВО отработали в Казачке и в районе Мыса Херсонес", - написал Развожаев.



Губернатор также опроверг сообщения о сигнале воздушной тревоги, якобы прозвучавшем в районе Казачьей бухты. "Вижу, что некоторые паблики пишут, что в Казачке сработал сигнал воздушной тревоги - звучит сирена. Это прозвучал в воинской части сигнал о режиме боевой готовности. Это "внутренний" сигнал. В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации", - пояснил он.



Ранее Развожаев сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье предприняли попытку нанести удар по аэродрому Бельбек в Севастополе, система ПВО перехватила цели.