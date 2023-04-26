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Гросси рассказал Зеленскому, что МАГАТЭ работает над защитой ЗАЭС
26.04.2023 16:37 Mignews.ua | фото: twitter.com/rafaelmgrossi

Гросси рассказал Зеленскому, что МАГАТЭ работает над защитой ЗАЭС

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Президентом Украины, во время которого Рафаэль Гросси заверил Владимира Зеленского, что усилия по защите Запорожской атомной электростанции продолжаются.

"Имел честь пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и объявить ему о программе МАГАТЭ по оказанию медицинской помощи персоналу на всех украинских атомных электростанциях (АЭС). Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС", – написал Гросси в своем Twitter.
 


Напомним, в заявлении к 37-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир сделать все, чтобы не дать государству-террористу РФ ни единого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира.
 

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