



Гросси рассказал Зеленскому, что МАГАТЭ работает над защитой ЗАЭС

В среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Президентом Украины, во время которого Рафаэль Гросси заверил Владимира Зеленского, что усилия по защите Запорожской атомной электростанции продолжаются.



"Имел честь пообщаться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС и объявить ему о программе МАГАТЭ по оказанию медицинской помощи персоналу на всех украинских атомных электростанциях (АЭС). Мы продолжаем наши усилия по защите Запорожской АЭС", – написал Гросси в своем Twitter.



Honoured to speak with 🇺🇦 President @ZelenskyyUa on the 37th anniversary of the accident at Chornobyl & announce to him an @iaeaorg programme of medical assistance for personnel at all #Ukraine Nuclear Power plants (NPPs). We continue our efforts to protect the #Zaporizhzhya NPP. pic.twitter.com/hpCVe7PSa3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2023

Напомним, в заявлении к 37-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС Президент Украины Владимир Зеленский

призвал мир

сделать все, чтобы не дать государству-террористу РФ ни единого шанса использовать объекты атомной энергетики для шантажа Украины и всего мира.