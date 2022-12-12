



Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг ЗАЭС будет согласована

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время.



"Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это крайне необходимо", – говорится в заявлении руководителя МАГАТЭ.



Он отметил, что "ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной и потенциально опасной".



Рафаэль Мариано Гросси также сообщил, что на площадку ЗАЭС прибыла новая группа экспертов, заменивших тех, кто был там в течение последних недель. Это уже четвертая команда МАГАТЭ на крупнейшей в Европе АЭС, с 1 сентября 2022 года было создание Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье (ИСАМЗ).