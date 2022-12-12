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Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг ЗАЭС будет согласована
12.12.2022 18:30 Юлия Фрилис

Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг ЗАЭС будет согласована

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время.

"Мы достигаем прогресса в наших консультациях с Украиной и россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это крайне необходимо", – говорится в заявлении руководителя МАГАТЭ.

Он отметил, что "ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной и потенциально опасной".

Рафаэль Мариано Гросси также сообщил, что на площадку ЗАЭС прибыла новая группа экспертов, заменивших тех, кто был там в течение последних недель. Это уже четвертая команда МАГАТЭ на крупнейшей в Европе АЭС, с 1 сентября 2022 года было создание Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье (ИСАМЗ).

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