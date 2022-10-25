



Гражданин Израиля погиб на востоке Украины, похоронен в родном Львове

Гражданин Израиля из Львова, погибший в боях с российскими войсками на востоке Украины, в эти выходные был похоронен в своем родном городе.



Дмитрий Пиалка, которому на момент смерти было 39 лет, репатриировался в Израиль в 15-летнем возрасте. Он служил в Армии обороны Израиля и затем был футбольным тренером городской молодежной команды “Маккаби Беэр-Шева”. В 2015 году Пиалка вернулся во Львов и работал футбольным тренером. Затем защищал Украину на украинско-российской войне и погиб на фронте в начале сентября.



Федерация еврейских общин Украины (ФЕОУ) приложила много усилий, чтобы вернуть тело погибшего воина в рамках обмена пленными в начале октября.



На похоронах, которые прошли при участии городского раввина Шломо Бледа, присутствовали сотни людей, в том числе члены семьи погибшего, его близкие друзья и члены львовской еврейской общины.



“Приблизительно 100 евреев были убиты на войне до сих пор, в том числе солдаты, которые сражались на фронте, а также мирные жители, которые погибли в результате российских бомбардировок”, — говорится в заявлении FJCU. “К сожалению, несмотря на наши попытки, мы не можем вернуть все тела погибших. Некоторые из них были захоронены в общественных парках и в братских могилах. Мы счастливы, что хотя бы Дмитрия Пиалка можно похоронить по еврейскому обычаю. Да будет его память благословенна", – говорится в заявлении.