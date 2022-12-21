



Госдеп США подтверждает: Украина получит системы Patriot

Госдепартамент США подтвердил, что Украина получит системы ПВО Patriot.



Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: "Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком потолке, чем ранее предоставленные системы ПВО".



Ранее президент США распорядился выделить Украине военной помощи на сумму до 1 миллиарда долларов. Дополнительно министерство обороны США выделит Украине помощь еще на 850 млн долларов.