



Горят пансионаты с российскими военными на Арабатской стрелке – видео

На временно оккупированном юге Херсонской области, неподалеку от административной границы с Крымом, прогремела канонада взрывов. Как свидетельствуют обнародованные кадры, есть прилеты по пансионатам, где поселились военные РФ.



О взрывах на Арабатской стрелке, соединяющей оккупированный материковый юг Украины с аннексированным Крымским полуостровом, в пятницу сообщило региональное информационное агентство "Мелитополь". Журналисты также обнародовали видео, на котором можно увидеть несколько эпицентров задымления.



На основе анализа этих кадров геолоцировано приблизительное место попаданий – территория пансионата "Экспресс" или "Коралл".



Ранее сообщалось, что на базы отдыха на Арабатской стрелке в Геническом районе массово заехали российские военные, а также херсонские коллаборанты.

Видео дыма над Азовским побережьем с другого ракурса также выложил в своем канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



"Арабатская стрелка. Снова оккупанты курят не там где надо. Сообщают о "хлопке", – написал чиновник.



Как сообщают представители партизанского движения "Атеш", оккупационный "председатель" Херсонщины Владимир Сальдо после взрывов срочно покинул территорию Генического района.