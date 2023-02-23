



Год войны: в Минобороны назвали 10 главных побед ВСУ

Украинские защитники за год полномасштабного вторжения России добились немало успехов, однако есть 10 главных побед. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.



"Прежде всего - это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022 года. Наша вторая большая победа - это массовое сопротивление мирного населения российским оккупантам на временно занятых захватчиками территориях", - сказал она.



Маляр назвала третьей победой ВСУ изгнание оккупантов с севера Украины и полная деоккупация Киевской, Черниговской и Сумской областей. По ее словам, четвертая победа - уничтожение крейсера "Москва", пятая - освобождение острова Змеиный.



"Наша шестая победа - уничтожение системы логистики российских оккупационных войск на юге и востоке Украины в июне и августе. Седьмая победа - изгнание российских оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре. Изгнание российских оккупантов из Херсонской области в сентябре-октябре - это победа восьмая", - добавила замминистра обороны.



Девятой победой в Минобороны назвали успешные действия сил противовоздушной обороны, защищающих Украину от массовых ракетных и дроновых атак России. Последняя, десятая, победа - это сдерживание наступления оккупантов на востоке.



Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что россияне 23 и 24 февраля могут нанести ракетный удар. Однако, по его мнению, он будет небольшим.