Главарь "ДНР" о ситуации в Лимане: тяжело
Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Лимане Донецкой области.
Как сообщалось ранее, российские военные бежали из города из-за наступления ВСУ.
По словам Пушилина, ситуация в Лимане является "достаточно тяжелой".
"Ситуация там остается достаточно тяжелой — как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями, экстренными службами и нашими подразделениями", - сказал он.
Пушилин сравнил бойню, которая в Украине устроила Россия, с "Великой отечественной войной".
"Сейчас происходит то же самое, что происходило тогда — мы опять противостоим коллективному Западу, несправедливости и фашизму", - добавил он.