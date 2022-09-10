



Главарь "ДНР" о ситуации в Лимане: тяжело

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Лимане Донецкой области.

Как сообщалось ранее, российские военные бежали из города из-за наступления ВСУ.

По словам Пушилина, ситуация в Лимане является "достаточно тяжелой".

"Ситуация там остается достаточно тяжелой — как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями, экстренными службами и нашими подразделениями", - сказал он.

Пушилин сравнил бойню, которая в Украине устроила Россия, с "Великой отечественной войной".

"Сейчас происходит то же самое, что происходило тогда — мы опять противостоим коллективному Западу, несправедливости и фашизму", - добавил он.