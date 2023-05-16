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Глава Верховного суда арестован за взятку в три миллиона долларов
16.05.2023 06:41 Аркадий Бочаровский

Глава Верховного суда арестован за взятку в три миллиона долларов

Украинские антикоррупционные органы задержали председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении им взятки, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины задокументировали получение взятки в размере около 3 миллиона долларов председателем Верховного Суда. Продолжаются следственные действия.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже", - говорится в сообщении для прессы.

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