



Глава Верховного суда арестован за взятку в три миллиона долларов

Украинские антикоррупционные органы задержали председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева при получении им взятки, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.



Как пишет издание, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины задокументировали получение взятки в размере около 3 миллиона долларов председателем Верховного Суда. Продолжаются следственные действия.



"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали позже", - говорится в сообщении для прессы.