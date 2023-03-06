



Глава “Вагнера” предполагает “предательство” в Бахмутской битве





Российские войска – ЧВК “Вагнера” и регулярные российские силы – пытаются захватить Бахмут. Но глава “Вагнера” Евгений Пригожин жалуется на нехватку боеприпасов, заявив, что это “обычная бюрократия или предательство”. Об этом сообщает BBC.



Отношения между Пригожиным и Москвой выглядят все более напряженными. Группа “Вагнер” имеет в Украине десятки тысяч военнослужащих, некоторые из которых набраны непосредственно из российских тюрем, и стала ключевой частью московского вторжения.



В сообщении, опубликованном в воскресенье, 5 марта, Пригожин сообщил, что документы были подписаны 22 февраля, а боеприпасы должны быть отправлены в Бахмут на следующий день. Но большая часть их не была отправлена, сообщил он и сказал, что это могло быть преднамеренным.



Отдельно в видео, опубликованном в субботу, Пригожин сказал, что его люди опасаются, что их ”сделают козлами отпущения”, если Россия проиграет войну в Украине.



"Если мы отступим, то навсегда войдем в историю как люди, сделавшие главный шаг к поражению в войне", – сказал он. "И в этом как раз проблема с тем самым снарядным голодом. Это не мое мнение, а рядовых бойцов”.



В субботнем видео Пригожин сказал, что линия фронта России рухнет без его войск.

“Если сейчас ЧВК "Вагнер" отступит из Бахмута, то рассыплется весь фронт, а сегодня ЧВК "Вагнера" - его цементирует”, – заявил он. “С одной стороны, мы тянем на себя всю украинскую армию, перемалывая и уничтожая ее, и не даем ей возможности сконцентрироваться на других участках фронта”.



“С другой стороны, мы движемся вперед, а остальные вынуждены как-то догонять, чтобы сохранить лицо”, – добавил Пригожин.