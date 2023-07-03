



Глава СНБО Украины: Татарстан и Дагестан будут отдельными от РФ странами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Алексей Данилов заявил, что Украина проанализировала реакцию регионов на восстание ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина, и судя по всему после краха России Татарстан и Дагестан будут отдельными, независимыми странами.



По его словам, во время восстания российских наемников Украина анализировала, как с бунтом боролись в разных регионах России.



"У нас есть выводы того, как регионы реагировали на восстание Пригожина. На их основе я могу вам сказать, какой будет Россия после краха…", - цитирует Данилова Bild.



Согласно прогнозу секретаря СНБОУ, "Татарстан будет отдельной, Дагестан будет отдельной страной, не имеющих ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации".



Также во время интервью Данилов указал, что попытка государственного переворота со стороны Пригожина показала, "что Россия не является государством", и добавил, что "Запад должен понять, что Россия раздроблена и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе".

ото: GeneralStaf